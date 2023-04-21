Германия заявила о допустимости операций ВСУ на территории России

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Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России допустимы, если в них не пострадают мирные жители. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

«Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения», — сообщил министр.

Он призвал РФ «мириться с этим».

«Пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим», — заявил он.