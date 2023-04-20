Потасовка в армянском парламенте (видео)

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В армянском парламенте произошла потасовка между охранниками и депутатами из оппозиции после того, как один из парламентариев, глава постоянной комиссии по правам человека Тагуи Товмасян отказалась покидать трибуну, чтобы не дать выступить премьер-министру страны Николу Пашиняну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я решила провести политическую акцию и не уйду с трибуны, чтобы не предоставить возможности лгать с этой трибуны», — сказала Товмасян.

После ее слов к ней присоединились еще несколько депутатов из оппозиции. Спикер парламента Ален Симонян вызвал сотрудников охраны, после чего произошла потасовка.