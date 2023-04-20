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Сын экс-главы МИД Армении обвиняется в мошенничестве

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В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело против сына бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна.

Ара Осканян подозревается в мошенничестве.

По данным, Осканян-младший продал имущество, находящееся под арестом, в связи с чем в правоохранительные органы поступило заявление о преступлении, сообщает Sputnik Армения.

Отметим, что это не первый случай, когда сын экс-министра оказывается в поле зрения правоохранителей. Еще в 2017 году Ара Осканян и Грант Серадарян были задержаны по подозрению в похищении человека с целью вынудить его заплатить долги. Позже уголовное дело прекратили.

 

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