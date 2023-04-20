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Завтра в Баку будет дождь

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21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, в основном без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Южный ветер к вечеру сменится периодически усиливающимся северо-западным.

Как сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, в первой половине дня 14-19°, местами до 21°тепла, а ближе к вечеру температура понизится на 4-5° в связи с усилением северо-западного ветра.

Атмосферное давление повысится с 754 мм рт.ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана днем в северных и западных районах, в течение дня в других районах ожидаются осадки. В отдельных местах интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорных районах — снег. В некоторых местах будет туман. Умеренный западный ветер днем будет периодически усиливаться в отдельных местах. Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем 17-22°, местами до 25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 8-13 ° тепла.

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