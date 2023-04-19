Макрона в Эльзасе встретили криками и свистом (видео)

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Французы освистали президента Эммануэля Макрона во время его визита в город Эльзас на востоке страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Глава государства посетил местный деревообрабатывающий завод Mathis, а после отправился на общение с населением в коммуну Селеста. Отмечается, что это первый визит Макрона на восток страны после окончательного принятия пенсионной реформы, которая вызвала массовые протесты.

Общение Макрона с народом не получилось, так как его встретили криками и свистом. Однако он все же сообщил, что «никому не нравится работать на два года больше» и «необходимо, чтобы государство двигалось вперед».

Несмотря на осуждающие крики и свисты в адрес президента Франции он отметил, что «не впервые слышит жалобы людей». По его словам, «видал и похуже».

