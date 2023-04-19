Президент Алиев передал БТА на баланс Агентства наземного транспорта и создал Транспортный координационный совет

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Президент Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта на административной территории города Баку».

Согласно указу, Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана будет реорганизовано в форме присоединения к нему публичного юридического лица «Бакинское транспортное агентство», находящегося в подчинении главы исполнительной власти города Баку.

Имущество, находящееся на балансе публичного юридического лица «Бакинское транспортное агентство», находящегося в подчинении главы исполнительной власти города Баку, передается на баланс Агентства наземного транспорта.

Также в целях обеспечения согласованной деятельности различных видов транспорта и мобильности населения, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, координации и совершенствования деятельности в сферах организации, безопасности и регулирования движения создан Транспортный координационный совет.