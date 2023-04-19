Болгария ввела запрет на ввоз продуктов питания из Украины

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Болгария вводит запрет на ввоз продуктов питания из Украины, за исключением транзита.

«Основная причина в том, что в прошлом году, вопреки идее так называемых коридоров солидарности, в стране остались значительные объемы продовольствия и были нарушены основные производственные и торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится , что вполне реально после введения подобных запретов из других стран, можно достичь крайне серьезных последствий для болгарского бизнеса», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Галаб Донев в начале сегодняшнего заседания правительства.

Он также заявил, что «мы вынуждены принять эту национальную меру, поскольку ответственные европейские власти все еще рассматривают адекватный ответ на изменившиеся обстоятельства, которые привели к коридорам. солидарности».