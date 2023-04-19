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Министр обороны Китая отметил «важный вклад Путина в обеспечение мира во всем мире»

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В видео, размещенном на китайской платформе NetEase, Ли Шанфу зачитывает заготовленный текст своего выступления на встрече с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу. Китайский министр среди прочего называет российского президента «выдающимся государственным лидером», а также отмечает его «важный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире». Внимание на ролик с речью чиновника обратило внимание агентство Bloomberg.

При этом, слова министра не были включены ни в сообщения китайских государственных СМИ, ни в официальную информацию Кремля о мероприятии.

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