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Ким Чен Ын приказал начать подготовку к запуску первого спутника-разведчика КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого северокорейского разведывательного спутника, что должно повысить возможности Пхеньяна по сбору данных, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Ким Чен Ын организовал комиссию по подготовке к запуску изготовленного в апреле военного разведывательного спутника №1 в установленные сроки, поставил боевую задачу твердо наращивать потенциал разведки и сбора информации КНДР», — отмечается в сообщении.

Соответствующие указания Ким Чен Ын дал в ходе посещения Государственного управления по освоению космоса.

Он  напомнил, что «обладание возможностями космической разведки для постоянного слежения за военными планами и передвижениями сил противника выдвигалась как важнейшая задача» для укрепления обороноспособности страны. По его словам, США и Южная Корея продолжают угрожать безопасность КНДР, поскольку они размещают на Корейском полуострове и в соседних регионах различную военную технику, в том числе атомные авианосцы и стратегические ядерные бомбардировщики.

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