Алиев: Мои поездки в регионы являются и средством контроля

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В результате реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в регионах проведена очень большая, широкомасштабная созидательная работа. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Подчеркнув, что эта работа продолжается и в настоящее время реализуется 4-я Государственная программа, президент Азербайджана отметил: «Мои поездки в регионы являются и средством контроля, то есть как выполняются мои поручения, в то же время даются очередные поручения, рекомендации, с тем чтобы в регионах были достигнуты все заявленные нами цели, в первую очередь, улучшение благосостояния людей, создание инфраструктурных объектов, в том числе проведение работ, связанных с социальной инфраструктурой. Словом, общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну».