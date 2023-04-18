Поездка президента в Нефтчалинский район

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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский район.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Нефтчалинского Олимпийского спортивного комплекса и в открытии после реконструкции автомобильной дороги Нефтчала-Кюркенд-Маяк номер 2.

Далее Алиевы ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района и приняли участие в открытии полной средней школы номер 2 на 420 ученических мест в поселке Банкя, построенной Фондом Гейдара Алиева в Нефтчале.