Захарова недовольна передачей Чехией танков Украине

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Россия расценивает изъятие Чехией модернизируемых в стране марокканских танков для передачи на Украину как «вопиющий случай» и нарушение норм международного права. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — подчеркнула она.