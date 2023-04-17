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Захарова недовольна передачей Чехией танков Украине

zaxarova17

Россия расценивает изъятие Чехией модернизируемых в стране марокканских танков для передачи на Украину как «вопиющий случай» и нарушение норм международного права. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность», — подчеркнула она.

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