СМИ: Россияне продолжают летать над Польшей несмотря на санкции

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Несмотря на введенные Западом санкции, россияне продолжают летать в Европу. Об этом пишет польский портал Onet.

Авторы статьи возмутились, что россияне получают возможность обойти запрет на полеты над Польшей. Они указали на тот факт, что рейсы в Россию и из нее осуществляют многие популярные авиакомпании, в том числе турецкий перевозчик Turkish Airlines.

В частности, только за один день над Польшей пролетают по пять самолетов, следующих по маршруту между Москвой и Стамбулом. При этом маршрут авиалайнеров проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув, говорится в статье.