В Болгарии тоже хотят ввести запрет на ввоз зерна с Украины

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В правительстве Болгарии обсуждается вопрос временного запрета на поставки зерна из Украины. Об этом сказал министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

«Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится», — рассказал Гечев.

Он предположил, что уже во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, а также обсудят ситуацию с президентом Болгарии Руменом Радевым.