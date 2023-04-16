Армения при соучастии Франции уничтожает последние островки исторической застройки Иревана

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Власти Армении продолжают уничтожение культурного и исторического наследия азербайджанского народа. Но на сей раз — при горячем участии, а вернее, соучастии властей Франции.

Как радостно сообщают армянские СМИ, накануне вице-мэр Еревана Тигран Авинян и мэр французского Лина Грегори Дусе посетили квартал «Конд» и «ознакомились с проблемами квартала, имеющего большую историческую и культурную ценность». Как объявлено, выступает в практическую стадию проект реконструкции ереванского квартала «Конд», разработанный компанией «Ереванпроект» и мэрией Лиона. И теперь Тигран Авинян и Грегори Дусе гуляют по месту будущей «реконструкции» и особо подчёркивают «сложившиеся между двумя городами теплые и дружественные отношения являются прочной основой для воплощения в жизнь этого важного градостроительного проекта», где уже в ближайшее время к работе приступят армянские и французские специалисты.

А теперь —немного неудобной правды. «Конд» — это исторический квартал Тепебаши, последний осколок подлинного Иревана. В Азербайджане вряд ли имеет смысл напоминать, что историческая застройка нынешней столицы Армении, которая слишком уж убедительно свидетельствовала, что нынешний Ереван — это азербайджанский Иреван, а вовсе не мифический «древнеармянский Эребуни», была практически полностью уничтожена. Старт этому урбициду был дан еще в двадцатые-тридцатые годы, причем этот вандализм тогда тоже назвали «реконструкцией».

Иреванскую крепость, впрочем, «добивали» уже в семидесятые годы. Наиболее значимые историко-архитектурные свидетельства азербайджанского прошлого Иревана уничтожали первыми. Тепебаши относительно повезло — его узкие улочки во всех смыслах оставались на задворках. Но теперь взялись и за этот последний осколок. И хотя Авинян и Дусе слаженно поют дуэтом, будто бы в ходе своей «реконструкции» намерены «соединить новое и традиционное городской среды, сохранив первоначальный колорит исторического квартала», и сохранить его историческое наследие, нет сомнений, что в реальности историческому наследию Тепебаши уже вынесен приговор. Причём при нынешнем своём безденежье на это варварство средства у властей Армении нашлись.

Пашинян и его клика явно нервничают — в Баку уже поднимают на самом высоком уровне вопрос возвращения в Армении насильственно депортированного коренного азербайджанского населения. А еще напоминают историю Западного Азербайджана, на землях которого и расположена нынешняя Армения. И, понимая, что выдать остатки мечетей Тепебаши за «древние церкви» можно заезжему российскому блоггеру, но не специалистам, торопятся разрушить, уничтожить последние остатки исторической архитектуры. Но теперь — при активном соучастии властей французского Лиона. В армянскую прессу попала красноречивая фотография, где Авинян и Дусе рассматривают остатки мечети Гаджи Имамверди в Тепебаши.

Теоретически можно было бы рассуждать о том, что мсье Дусе, возможно, не в курсе предыстории. Но это тот самый Дусе, который во время своей нынешней поездки в Иреван встречался с Сергеем Газаряном, именующим себя «министром иностранных дел Нагорного Карабаха». А еще — с отцом одного из пойманных в Азербайджане армянских диверсантов. Так что остановило бы господина Дусе знание истории Иревана и квартала Тепебаши — вопрос, увы, риторический. На фоне всех последних кульбитов властей Франции — тем более. За голоса армян здесь готовы продать и совесть, и порядочность, и остатки репутации.

Но, судя по всему, в Иреване и Лионе не учли новых обстоятельств. На дворе уже не двадцатые и не семидесятые годы, когда армянских националистов прикрывал Кремль. Азербайджан сегодня — независимое государство. И в нашей стране не будут стоять и смотреть, как власти Армении реализуют очередной этап урбицида и культурного геноцида, уничтожая азербайджанское историческое наследие. Так что ответить за вандализм придется.

И да, господина Дусе это тоже касается.

Нурани, обозреватель