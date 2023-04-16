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Посол Армении в Индии: Нас покинули Россия и Запад. Наша надежда — Индия

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Юрий Бабаханян, посол Армении в Нью-Дели заявил, что основная военная задача, стоящая в данный момент перед Арменией — это строительство оборонной инфраструктуры вдоль границы с Азербайджаном, протяженностью более 500 километров.

Бабаханян напомнил, что Армения наладила военно-техническое сотрудничество с Индией, подписав соглашения о закупке у этой страны вооружений на сотни миллионов долларов, включая реактивные системы залпового огня «Пинака». И сообщил, что уже в ближайшее время при посольстве Армении в Индии будет назначен военный атташе.

В своем выступлении посол Армении сказал, что США и Европа остаются важными игроками в регионе, однако их влияние постепенно ослабевает. По словам Бабаханяна, Армения чувствует себя покинутой Россией и Западом. Посол, в частности, отметил, что «попытки администрации Трампа остановить боевые действия во время 44-дневной войны осенью 2020 года были нерешительными и медлительными».

Как заявил армянский дипломат, администрация Джо Байдена старается уделять региону больше внимания, поскольку Южный Кавказ стал местом пересечения интересов крупных соперников Запада, таких, как Китай, Россия и Иран, а также «сложных партнеров» в лице Израиля, Турции и Саудовской Аравии.

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