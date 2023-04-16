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WP: Большая часть компаний после заявлений об уходе из РФ продолжили работу в стране

kompanii kotorye ushli iz rossii

Большая часть западных компаний, заявивших после начала войны в Украине о планах прекратить работу в России, до сих пор продолжают свою деятельность в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

В материале приводятся экспертные оценки, согласно которым «из сотен компаний, которые обещали покинуть Россию» после начала войны, «лишь небольшой процент» это сделал. Как подчеркивает издание, «западные компании, которые остались, часто сильно зависят от бизнеса в России, потери от ухода, вероятно, перевешивают возможный ущерб для их брендов». «Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка в свете ухода их конкурентов», — отмечает газета.

«Многие другие [компании] заявили, что они приостановят работу или уменьшат масштабы своей деятельности, но продолжают торговать. Некоторые сказали, что продадут российские активы, но все еще ищут покупателей или пытаются снизить издержки от ухода», — подчеркивается в публикации. Как в ней констатируется, «сохраняющееся присутствие такого большого числа компаний подрывает предпринимаемые под руководством Вашингтона усилия сокрушить российскую экономику». Это, по оценке газеты, «позволяет россиянам сохранять тот же уровень комфорта и то же качество жизни «, которые были до начала войны.

В статье, в частности, констатируется, что германские производители автомобилей BMW и Mercedes-Benz Group, а также американская компания Apple «объявили, что прекращают продажи и работу» в России. Вместе с тем, как подчеркивает издание, «их продукция и другие западные люксовые бренды широко доступны, в некоторых случаях в результате полулегального импорта».

В статье приводятся данные исследователей из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии. По их оценкам, менее 9% компаний из стран Евросоюза и Группы семи покинули Россию в связи с войной.

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