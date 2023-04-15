Азербайджанские спортмедиа опротестовали гнусный демарш в Ереване (фото)

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Азербайджанские спортивные медиа приняли заявление в связи с сожжением флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

В заявлении говорится, что произошедшее в Ереване немыслимо, и в то же время такая демонстрация явного неуважения к основным ценностям любого спортивного турнира просто неприемлема:

«Выражаем возмущение в связи с сожжением Государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который состоялся 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване. Призываем международную общественность осудить отвратительный инцидент, произошедший на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване».