В Турции запущен в космос первый спутник наблюдения IMECE

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Сегодня в 10:47 по местному времени был запущен в космос первый спутник наблюдения IMECE, созданный компанией TÜBITAK UZAY.

Как сообщает TurkicWorld, процесс запуска состоялся на наземной станции слежения Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK) в Анкаре.

На мероприятии присутствовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, руководитель Департамента стратегии и бюджета Ибрагим Шенел, глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, глава Управления цифровой трансформации Турции Али Таха Коч и президент TÜBITAK Хасан Мандал.