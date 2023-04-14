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У Зеленского осудили зверства армян в отношении военнопленных и мирного населения

venislavskij

«Мы являемся свидетелями жестокого обращения Армении, имеющей близкие отношения с Россией, с мирным населением, военнопленными. Они в настоящее время игнорируют нормы международного права, Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными».

Об этом заявил специальный представитель президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Федор Вениславский.

«Полагаю, что единственной верной реакций мировой общественности в отношении совершающих преступления и отдающих соответствующие приказы является ужесточение санкций. Считаю, что только резкая реакция международной общественности, организаций, отдельных стран может предотвратить повторение этих инцидентов в будущем. Я затрудняюсь говорить о развитии отношений между Азербайджаном и Арменией. Однако ясно одно — Армения должна соблюдать договоренность. Если имеется договоренность о мире, ее следует соблюдать», — приводит «Репорт» слова Ф.Вениславского.

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