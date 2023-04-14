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Матвиенко надеется на скорейшее заключение мира между Баку и Ереваном

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на брифинге по итогам сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге отметила, что РФ делала все возможное и продолжает делать все возможное для подписания мирного договора.

«Россия делала все возможное и продолжает делать все возможное для того, чтобы как можно быстрее был подписан мирный договор в рамках трехстороннего соглашения, которое в свое время было подписано тремя главами государств. Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее», — сказала Матвиенко на брифинге по итогам сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

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