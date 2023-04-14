Медведев назвал Моравецкого «идиотом» и пригрозил уничтожить Польшу

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Украина имеет право на удары по территории России и такие действия не нарушают никаких соглашений с поддерживающими ее странами, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью NBC News. Он также заявил, что не нужно беспокоится о возможной войне НАТО с Россией, потому что РФ эту войну проиграет.

В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Моравецкого «идиотом» и пригрозил уничтожить Польшу.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером», — заявил зампред Совбеза РФ.