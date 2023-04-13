Гафарова проинформировала Матвиенко об армянской военной провокации (фото)

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13 апреля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург встретилась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Согласно информации Милли Меджлиса, на встрече, состоявшейся в рамках 55-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, было отмечено, что сегодня межпарламентское сотрудничество стало эффективным механизмом для дальнейшего расширения связей между странами-членами СНГ.

На встрече Сахиба Гафарова сообщила о военной провокации, совершенной Арменией 11 апреля.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.