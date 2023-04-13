В Баку женщину зарезали в салоне красоты

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В одном из салонов красоты Баку совершено убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сегодня около 12:40 в полицию поступила информация о том, что в одном из салонов красоты в поселке Расулзаде Бинагадинского района режуще-колющим предметом зарезана Айгюн Гариб гызы Юсифовой 1986 года рождения.

Отмечено, что в совершении преступления на почве семейно-бытового конфликта подозревается муж убитой — Исрафил Дурсун оглы Юсифов, 1980 года рождения. После убийства жены он явился в полицию с повинной.

По факту проводится расследование.