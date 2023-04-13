«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Баку женщину зарезали в салоне красоты

noj 2

В одном из салонов красоты Баку совершено убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что сегодня около 12:40 в полицию поступила информация о том, что в одном из салонов красоты в поселке Расулзаде Бинагадинского района режуще-колющим предметом зарезана Айгюн Гариб гызы Юсифовой 1986 года рождения.

Отмечено, что в совершении преступления на почве семейно-бытового конфликта подозревается муж убитой — Исрафил Дурсун оглы Юсифов, 1980 года рождения. После убийства жены он явился в полицию с повинной.

По факту проводится расследование.

Теги:
Из этой рубрики
genprokuratur
Общество

Азербайджан возбудил уголовное дело по факту пыток нашего военнослужащего в Армении

2023/04/13, 16:01
trend azerbaycan bulvari 130423 e1681385290819
Общество

Азербайджан восстановит бульвар Азербайджана в Кахраманмараше

2023/04/13, 15:28
1481886011
Общество

Участника Отечественной войны запытали до смерти в Сальянской тюрьме

2023/04/13, 15:19
243472234
Общество

Опрос: В Азербайджане граждане чувствуют себя в полной безопасности в общественных местах

2023/04/13, 14:52
saburov 2
Общество

Кому симпатизирует Нурлан Сабуров, который собирается дать концерт в Баку?

2023/04/13, 14:16
kamery v detskom sadike.jpg
Общество

В Азербайджане в детсадах появятся камеры

2023/04/13, 14:10
noj 2
Общество

В Баку женщину зарезали в салоне красоты

2023/04/13, 13:47
baku22
Общество

Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

2023/04/13, 13:33
ruki v naruchnikah
Общество

В Баку задержали иранского нелегала

2023/04/13, 13:20