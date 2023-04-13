Осторожно: Армения!

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Целенаправленная провокация со стороны Армении — так президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал вооружённый инцидент 11 апреля у села Дыг, в результате которого трое азербайджанских военнослужащих стали шехидами. Сегодня на этом участке условной границы тишина. Но политический «разбор полётов» только начинается. И здесь определённую пищу для размышлений дают новости из Армении: президент этой страны Ваагн Хачатрян освободил от должности командующего погранвойсками СНБ Армении Армана Маралчяна — по итогам провала вооружённой провокации.

А в том, что имела место именно провокация, устроенная Арменией, сомнений нет. На это указывает слишком многое, начиная от запутанных заявлений самой армянской стороны и заканчивая предысторией. А официальная версия армянской стороны: дескать, «зинворы» вели «инженерные работы», но тут приехали злые турки на пикапе и открыли огонь — не выдерживает никакой критики. В самом деле, зачем армянские солдаты устроили «инженерные работы» вплотную к азербайджанским позициям? С какой стати азербайджанским военнослужащим подъезжать вплотную к армянским позициям на пикапе и открывать огонь, когда Азербайджан контролирует господствующие высоты, с которых ничего не стоило просто «снести» армянские позиции у села Дыг? Наконец, каким образом на позициях, не имеющих особого значения для Армении, присутствовал командир особого армейского корпуса Армен Гезалян и его заместитель? Что они там готовили? И какой именно замысел был сорван азербайджанской армией?

Впрочем, можно вспомнить, с какой нервозностью восприняли в Ереване позиционные перемены на Лачинской дороге и в ее окрестностях, где ВС Азербайджана взяли под уверенный контроль обходные «грунтовки». Село Дыг расположено вплотную к Лачинской дороге, и попытка Армении проводить здесь сначала «инженерные работы», а потом устроить очередную перестрелку слишком уж напоминает попытку изменить силой в свою пользу ситуацию в «Лачинском коридоре». Неспроста в Ереване опять обсуждают рухнувшие планы превращения села Забух, которое оккупанты пытались переименовать в «Агавно», в военную базу. Тем более не секрет, как любят в Армении планировать военные провокации на новых позициях азербайджанской армии, там, где, как кажется ереванским стратегам, ВС Азербайджана еще не успели «обжиться» и возвести оборонительные рубежи.

Наконец, понятен и политический расчёт. Очередную провокацию Армения устроила как раз тогда, когда в регионе заговорили о возможности встречи на высшем уровне между Алиевым и Пашиняном при посредничестве США, и в Армении понимали, что договариваться с Азербайджаном придётся не на условиях мечты. Свою роль, возможно, играли и внутриполитические соображения. После недавних позиционных манёвров ВС Азербайджана на Лачинской дороге и в ее окрестностях именно вокруг села Дыг на внутриармянском информационном поле ломались копья: азербайджанцы «продвинулись». «захватили пахотные земли», «почему власти ничего не предпринимают», «где армия» и т.д. Да тут еще скандал вокруг Анны Акопян, нечаянно раскрывшей неудобную правду о 11 тысячах дезертиров в Армении во время 44-дневной войны… Провокация у села Дыг вполне могла показаться кому-то в Ереване лучшим способом решить все проблемы одним ударом. Серьёзная ставка, без сомнения, делалась и на заступничество европейцев.

Но в поле все пошло не так. Армянские стратеги опять недооценили решительность, профессионализм и мужество азербайджанских военнослужащих. «Зинворам» пришлось отступать, бросая позиции. Ответ Азербайджана оказался быстрым, точным и жёстким. За своих шехидов наша армия отомстила. Теперь Армении приходится считать потери, куда большие, чем у Азербайджана, и на ходу изобретать официальные версии, включать «дипломатию истерик» и отправлять в отставку командующего погранвойск. Что уже заставляет вспомнить кадровый разгром после апрельских боев 2014 года. Когда вместо орденов и звезд Сержу Саргсяну пришлось отправлять в отставку армянских военачальников, включая своего личного друга Сейрана Оганяна. Сегодня с креслом распрощался «всего лишь» командующий погранвойск, но не заметить сходства не получится.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать Армении не устраивать провокаций и ее играть с огнём на границе, за что ей будет регулярно «прилетать». И наконец подумать об интересах страны, а не ближнего круга Пашиняна, где проиграли войну, но никак не могут найти в себе мужество использовать шанс на мир.

Но есть еще одна сторона вопроса — если угодно, «евроразочарование». Бой у села Дыг стал первой серьёзной стычкой с момента появления в Армении евронаблюдателей. И хотя по масштабам события 11 апреля трудно сравнивать с тем, что произошло в сентябре 2022 года в окрестностях Истису (армянское название — Джермук), Армения, без сомнения. «расстреляла» в кавычках и без остатки авторитета ЕС: как оказалось, присутствие в Армении европейцев ни в коей мере не страхует регион от устраиваемых Ереваном провокаций.

Но разочарованы и в Армении. Где, как теперь девять сквозь зубы «осведомлённые источники», несмотря на все слезливые просьбы МИДа, евронаблюдателей не удалось «прогнуть» на поездку в село Дыг по горячим следам перестрелки. Появились они там, когда уже все стихло. А заявление внешнеполитической службы ЕС не на шутку разочаровало Ереван: там оказались исключительно призывы к обеим сторонам к сдержанности. Точно такие же призывы «ко всем и ни к кому» без указания конкретных виновных тиражировала Минская группа ОБСЕ. В Азербайджане вправе ожидать от ЕС большей конкретики, но и в Армении со своими завышенными ожиданиями явно разочарованы. Более того, здесь еще до боев у села Дыг разгорелся нешуточный скандал после интервью, где евронаблюдатели заявили, что делятся информацией с Азербайджаном.

А это значит, что в результате свой «мудрой» политики Евросоюз, отправив свою миссию в Армению, оказался меж двух огней. В Азербайджане с самого начала не стали скрывать своего отношения: новая миссия — нарушение пражских договоренностей. И предупредили, что она не будет способствовать миру в регионе. И как теперь показывают события, предупреждения Азербайджана надо было слушать внимательнее.

А если начистоту, то от таких стран, как Армения, лучше вообще держаться подальше. И уж точно не делать на них серьёзную политическую ставку. И с учётом предупреждений Азербайджана это для ЕС не совет из серии «хотел бы я всегда быть таким умным, как тёща Карапета потом».

Нурани, обозреватель