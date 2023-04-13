Минфин США предупредил Армению

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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном обратил внимание на меры, предпринимаемые Вашингтоном с целью пресечения обхода антироссийских санкций.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Минфином США.

Как следует из документа, Адейемо и Григорян встретились во вторник. Адейемо «заострил внимание на глобальных усилиях Соединенных Штатов по предотвращению обхода санкций США и мер экспортного контроля в отношении России», — говорится в заявлении.