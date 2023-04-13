«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Минфин США предупредил Армению

sankcii

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном обратил внимание на меры, предпринимаемые Вашингтоном с целью пресечения обхода антироссийских санкций.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Минфином США.

Как следует из документа, Адейемо и Григорян встретились во вторник. Адейемо «заострил внимание на глобальных усилиях Соединенных Штатов по предотвращению обхода санкций США и мер экспортного контроля в отношении России», — говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
vooruzhennye sily izrailya
Мир

Разведка предупредила руководство Израиля: «Мы ближе к войне, чем к миру»

2023/04/13, 12:00
63e4f2c040c5d63e4f2c040c5e167594873663e4f2c040c5b63e4f2c040c5c
Мир

Ученые пришли к выводу, что Россия вымрет без мигрантов

2023/04/13, 11:55
istanbul districts435513953
Мир

В Стамбуле появятся резервные города

2023/04/13, 09:42
Мир

Трамп допустил, что за утечкой секретных документов США может стоять Байден

2023/04/13, 09:30
raket1
Мир

Cеверная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

2023/04/13, 09:15
sankcii
Мир

Минфин США предупредил Армению

2023/04/13, 09:02
sneg saudovskaya araviya
Мир

Нежданный снегопад в Саудовской Аравии

2023/04/13, 01:00
rouxani
Мир

Роухани возобновляет политическую деятельность

2023/04/13, 00:31
mid ukraini
Мир

Украина обратилась в МУС в связи с жестокой казнью своего военного

2023/04/12, 23:07