Россия возложила вину за эскалацию между Баку и Ереваном на ЕС

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Активизация западных стран на Южном Кавказе вносит дополнительную дестабилизацию в регионе, о чем мы неоднократно предупреждали, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вчерашнюю эскалацию на условной границе между Азербайджаном и Арменией.

Она повторила, что «инкорпорирование» на Южный Кавказ иных игроков, структур, которые никогда не занимались урегулированием данного застарелого конфликта, не будет иметь добавленной стоимости.

«И не будет заявленного эффекта (достижение мира). А будет, к сожалению, либо использоваться, либо подводить к обострению, дестабилизации, и уводить от достижения намеченного мирного урегулирования», — отметила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, соответствующий анализ Москва проводила, делилась своим видением и ранее.

«Мы уже это оценили, поделились своим анализом, и предрекли неминуемое. Сейчас мы начинаем наблюдать и созерцать с горечью и с сожалением, различные проявления того, как из-за вмешательства внешних игроков, не имевших возможности проявить себя в конструктивном плане, вносится дополнительная дестабилизация… «, — приводит ее слова ереванский «Спутник».