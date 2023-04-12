Захарова: Баку и Ереван приняли предложение провести встречу в России

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Баку и Ереван приняли предложение о новой встрече в России по мирному договору, о датах Москва сообщит после окончательного согласования.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу сказать, что наши усилия не ослабевают по всемерному содействию Азербайджану и Армении в подготовке мирного договора между этими странами. Партнеры приняли предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории. О датах конкретных мероприятий мы сообщим, когда это все будет окончательно согласовано», — сказала она.