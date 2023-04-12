«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Российские оккупанты живьём отрезали голову пленному украинцу (видео 18+)

Screenshot 30

Во вторник вечером в интернете начало распространяться крайне жестокое видео, на котором видно, как люди с военной форме с белыми лентами обезглавливают живого человека в форме с украинскими знаками отличия, пишет Би-би-си.

Видео можно найти в открытом доступе в других Telegram-каналах.

Лица людей на полутораминутном видео закрыты масками. Один из, предположительно, российских военных ведет переговоры по рации и отдает указания второму (который и совершает убийство при помощи ножа).

На записи также видно, как эти двое людей демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. На форме человека, который подвергается казни, видна желтая лента (их во время войны используют украинские военные).

На ролике видны ярко зеленые листья, поэтому не исключено, что он мог быть записан некоторое время назад.

Вскоре после появления видео в интернете глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих социальных сетях: «За все будет ответ и ответственность».

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 04 12 11 10 49 e1681283903228
Мир

Трамп заявил, что лидеры России Китая и КНДР являются «умнейшими людьми»

2023/04/12, 11:20
Screenshot 30
Мир

Российские оккупанты живьём отрезали голову пленному украинцу (видео 18+)

2023/04/12, 10:49
prapor gettyimages 1225695596 5 650x410
Мир

СМИ: Сербия согласилась поставлять оружие Украине

2023/04/12, 10:25
638835ae02e8bd7d4851046c
Мир

СМИ: Иран начал секретные переговоры с КНР, чтобы помочь России с ракетами

2023/04/12, 09:50
xramovaya gora
Мир

Немусульманам до конца Рамадана закрыт доступ к Храмовой горе

2023/04/12, 00:32
bayden7
Мир

Байден заявил о незаконности ареста журналиста Гершковича

2023/04/11, 23:27
makron3
Мир

Макрону в Гааге устроили обструкцию (видео)

2023/04/11, 22:06
arm turk4
Мир

Летом может открыться граница Армении и Турции для граждан третьих стран

2023/04/11, 21:23
bejen
Мир

С начала войны более 11 млн украинцев пересекли польскую границу

2023/04/11, 19:20