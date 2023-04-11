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Макрону в Гааге устроили обструкцию

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В Гааге протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus. Ряд участников мероприятия выкрикивали в адрес Макрона обвинения в насилии в отношении протестующих и нарушении принципов демократии.

В начале мероприятия, когда французский президент поблагодарил присутствующих, из зала начали раздаваться возгласы.

Один из активистов заявил, что во Франции «потеряли демократию», и поинтересовался у Макрона, что он с ней сделал.

Ещё одна активистка громко назвала Макрона «президентом насилия и лицемерия», потребовав от него, чтобы он ушёл с поста главы государства.

Кроме того, активисты пытались развернуть плакаты с лозунгами, но охрана не дала им этого сделать.

Макрон начал свою речь после того, как выкрики стихли.

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