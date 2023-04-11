«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Клаар отметил заинтересованность ЕС в процветании Южного Кавказа

klaar

Южный Кавказ находится по соседству с Европейским Союзом (ЕС). Мы создали долгосрочные отношения с тремя странами региона.

Об этом сказал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в ходе обсуждений на тему «Безопасность на Южном Кавказе: какова роль ЕС?», организованных аналитическим центром «European Policy Center», расположенным в Брюсселе.

Он отметил, что ЕС заинтересован в процветании Южного Кавказа, обеспечении мира и стабильности в этом регионе: «Позитивное развитие в регионе в наших интересах. Наше участие в обеспечении этого не направлено против кого-либо. Южный Кавказ находится по соседству с нами, и мы хотим здесь мира и стабильности».

Спецпредставитель добавил, что война России против Украины не внесла существенных изменений в политику и активизацию ЕС в регионе.

Он сказал, что после 44-дневной войны в 2020 году ЕС стал более активно работать со странами региона: «Хочу еще раз отметить, что ЕС участвовал в этом процессе еще раньше, наши контакты не увеличились из-за вторжения в Украину, эти контакты у нас уже были до этого».

Теги:
Из этой рубрики
klaar
Политика

Клаар отметил заинтересованность ЕС в процветании Южного Кавказа

2023/04/11, 18:01
aze ir
Политика

«Украинские уроки» для иранской муллократии

2023/04/11, 16:49
ilham aliyev main photo 200320 2
Политика

Ильхам Алиев совершит визит в Боснию и Герцеговину

2023/04/11, 15:40
16812008825413251298 1200x630 e1681201283368
Политика

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины

2023/04/11, 12:22
Pashinyan
Политика

Армении «натянули поводок»: как долго продолжится игра Еревана в «диверсификацию политики»?

2023/04/11, 10:39
photo 2023 04 10 13 35 13
Политика

Казахстанские СМИ широко осветили визит Алиева в Астану

2023/04/11, 10:28
1552284302 0 256 1323 1000 1920x0 80 0 0 878c9caa8699542ba0ff4e6f2ad2cbd9
Политика

Армянские СМИ: Очередная встреча Алиева и Пашиняна скорее всего пройдет в Вашингтоне

2023/04/11, 09:58
aliev tokaev91
Политика

Токаев и Ильхам Алиев открыли улицу имени Гейдара Алиева (обновлено, фото)

2023/04/11, 00:22
tokaev2222
Политика

Токаев: Отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер

2023/04/10, 23:25