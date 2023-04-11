6 человек стали жертвами схода лавины в Альпах

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В результате схода лавины во французских Альпах погибли шесть человек. Об этом 10 апреля сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел днем 9 апреля на леднике Армансетт в районе города Ле-Контамин-Монжуа на западе Франции.

Как отметил мэр коммуны Контамин-Монжуа Франсуа Барбье, погодные условия в этом районе были благоприятными в выходные дни и национальная метеорологическая служба не прогнозировала схода лавин.

Изначально сообщалось о четырех погибших. Тело 39-летней горнолыжницы было найдено спасателями в воскресенье вечером, еще один погибший обнаружен в понедельник утром.

В поисково-спасательной операции были задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники.

Соболезнования родным погибших выразил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.