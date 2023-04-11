«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

6 человек стали жертвами схода лавины в Альпах

lavina

В результате схода лавины во французских Альпах погибли шесть человек. Об этом 10 апреля сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел днем 9 апреля на леднике Армансетт в районе города Ле-Контамин-Монжуа на западе Франции.

Как отметил мэр коммуны Контамин-Монжуа Франсуа Барбье, погодные условия в этом районе были благоприятными в выходные дни и национальная метеорологическая служба не прогнозировала схода лавин.

Изначально сообщалось о четырех погибших. Тело 39-летней горнолыжницы было найдено спасателями в воскресенье вечером, еще один погибший обнаружен в понедельник утром.

В поисково-спасательной операции были задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники.

Соболезнования родным погибших выразил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Теги:
Из этой рубрики
toka11
Мир

Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности, заявил Токаев

2023/04/11, 01:13
lavina
Мир

6 человек стали жертвами схода лавины в Альпах

2023/04/11, 01:07
tokaev666
Мир

Токаев: Наш долг – увековечивать и хранить память о таких личностях мирового масштаба, как Гейдар Алиев

2023/04/11, 01:04
ali35
Мир

Президент Алиев: Мы искренне радуемся вашим успехам

2023/04/11, 00:56
erdoga4
Мир

Эрдоган направил христианам поздравление с Пасхой

2023/04/11, 00:44
butina
Мир

Бутина: Трамп станет президентом, если его не посадят

2023/04/11, 00:19
Akar
Мир

Акар: Турция продолжит поддерживать справедливую борьбу Азербайджана

2023/04/11, 00:03
estoniya
Мир

Правительство Эстонии увольняется после выборов в парламент

2023/04/10, 23:38
kirbi 1
Мир

В Вашингтоне подтвердили утечку секретных материалов Пентагона

2023/04/10, 23:13