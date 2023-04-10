Правительство Эстонии увольняется после выборов в парламент

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об отставке правительства.

«Согласно конституции, нынешнее правительство Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечество» уходит в отставку», — заявила она после избрания нового состава парламента (цитата по «Интерфаксу»). Уходящее в отставку правительство продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Как ожидается, президент Алар Карис поручит Каллас сформировать и новый состав кабинета министров как лидеру Партии реформ, победившей на парламентских выборах 5 марта.