Ушел из жизни французский танцовщик и хореограф

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Известный французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт, ставивший в Большом театре балет «Дочь фараона», скончался от сепсиса, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу артиста.

«Наш Пьер покинул нас в 4 часа утра… Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги», — цитирует агентство Гилен Тасмар.

Хореограф умер в клинике на юге Франции от заражения крови после инфицирования раны.

Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Карьера хореографа была сосредоточена на сохранении и развитии классического балета. Он ставил спектакли в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. В 2011 году Лакотт также поставил балет «Сильфида» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.