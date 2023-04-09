Tolo News: Один из задержанных в Афганистане британцев оказался военным

43 Просмотров

Один из задержанных в Афганистане британцев оказался бывшим военнослужащим, сообщил 9 апреля телеканал Tolo News.

Со ссылкой на источник в службе безопасности движения «Талибан» телеканал сообщил, что задержанный Кевин Корнуэлл ранее служил в британских войсках, расквартированных в провинции Гильменд.

Сейчас он прибыл в Афганистан как журналист. Задержанные с ним британцы обвиняются в незаконном владении оружием.

Напомним, ранее телеканал Sky News сообщал о задержании с Корнуэллом видеоблогера Майлза Ратледжа и управляющего гостиницей в Кабуле. Британские власти ведут переговоры об освобождении своих подданных.