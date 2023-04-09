Сунак и Байден встретятся в Северной Ирландии 11 апреля

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Премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Соединенных Штатов Джо Байден встретятся в Северной Ирландии 11 апреля, в ознаменование годовщины Белфастского соглашения.

Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии британского премьера.

«Белфастское соглашение («Соглашение Страстной пятницы») стало невероятным моментом в истории нашей страны. Оно стало мощным исключительным примером того, что люди могут делать немыслимое и создавать лучшее будущее для Северной Ирландии», — указано в сообщении.

Отмечается, что визит Байдена также приурочен к этой годовщине. Белфастское соглашение положило конец вооруженному противостоянию между радикальными католическими сторонниками воссоединения с Ирландией и юнионистами-протестантами, которых поддерживал Лондон.