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Арестовано должностное лицо ИВ Абшеронского района

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Арестован представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района по административно-территориальному округу поселка Мехдиабад Али Гасанов.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в рамках оперативно-розыскных мероприятий в связи с противоправными действиями А.Гасанова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Али Гасанов получил взятки от большого числа граждан взамен на выдачу разрешений на строительство частных жилых домов на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в поселке Мехдиабад, справок различного содержания и общее покровительство.

Али Гасанову было предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана, в его отношении на основании решения суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное следствие по делу продолжается.

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