Законодатели США обсуждают запуск Starlink на Тайване с президентом Цай Инвэнь

39 Просмотров

Американские законодатели обсуждают возможность доставки спутниковой системы Илона Маска на Тайвань, чтобы помочь Тайбэю сдерживать Китай, пишет Bloomberg со ссылкой на председателя комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола.

Однако в офисе президента Тайваня отказались комментировать инициативу. Там отметили, что Маккол и его делегация встретились с тайваньскими лидерами различных отраслей, включая полупроводниковую и аэрокосмическую промышленность.

Спутниковый интернет был бы гораздо стабильнее, чем проводной, однако для того, чтобы запустить Starlink, Тайваню придется изменить закон о нацбезопасности.