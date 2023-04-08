«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Законодатели США обсуждают запуск Starlink на Тайване с президентом Цай Инвэнь

d8348d8b 2642184bf661a2432aa00612f9b5c8bc

Американские законодатели обсуждают возможность доставки спутниковой системы Илона Маска на Тайвань, чтобы помочь Тайбэю сдерживать Китай, пишет Bloomberg со ссылкой на председателя комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкла Маккола.

Однако в офисе президента Тайваня отказались комментировать инициативу. Там отметили, что Маккол и его делегация встретились с тайваньскими лидерами различных отраслей, включая полупроводниковую и аэрокосмическую промышленность.

Спутниковый интернет был бы гораздо стабильнее, чем проводной, однако для того, чтобы запустить Starlink, Тайваню придется изменить закон о нацбезопасности.

Теги:
Из этой рубрики
5355669
Политика

F-16 перехватили российские Су-27

2023/04/08, 18:48
gruz flag1
Политика

Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума

2023/04/08, 18:19
blinken5
Политика

Блинкен планирует посетить Вьетнам перед встречей глав МИД G7

2023/04/08, 18:04
d8348d8b 2642184bf661a2432aa00612f9b5c8bc
Политика

Законодатели США обсуждают запуск Starlink на Тайване с президентом Цай Инвэнь

2023/04/08, 17:10
Alen
Политика

Армянская делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном отправится в Санкт-Петербург

2023/04/08, 16:26
630 360 1533679238 5937 vms ssa
Политика

США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку с «Томагавками»

2023/04/08, 16:21
ayxan gadjizade pressslujba MID 1
Политика

МИД Азербайджана отвечает Тегерану

2023/04/08, 16:03
Screenshot 553
Политика

В Украине назвали  слитый в сеть «план контрнаступления» – «фейком и спецоперацией» России

2023/04/08, 15:38
turtsiya kurdistan irak
Политика

Ирак: Турция должна «извиниться» за обстрел аэропорта Сулеймании

2023/04/08, 15:12