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Зеленский не видит альтернативы деоккупации Крыма

zelen43

Освобождение Крыма от российских захватчиков является безальтернативным не только для Украины, но и для мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время проведения ифтара.

«На земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло, унижения, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что именно с оккупации Крыма, именно репрессий в Крыму против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман началась попытка России поставить в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы.

Он также отметил, что освобождение Крыма нужно для порядка в мире, основанного на конвенциях и уставе ООН, а не «на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить».

«Так же как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг, каждая наша община, каждый наш человек одинаково заслуживают жить и жить свободно», — добавил президент.

По его словам, миру вернется покой только после проигрыша Кремля и возвращения Крыма Украине.

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