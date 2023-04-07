Россияне, вероятнее всего, сами уйдут из временно захваченного Крыма после ряда успешных действий украинских защитников на поле боя. Об этом говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, диалог по Крыму может происходить, если россияне будут готовы выйти за несколько дней. После этого туда зайдут ВСУ без активных боевых действий. Но такой сценарий очень маловероятен.

«Скорее всего будет так: нанесение тактических существенных поражений России на поле боя. Нет разницы, на каком направлении… Но после того, как будут нанесены существенные тактические поражения на любом направлении, Россия сама будет быстро покидать полуостров Крым», — отметил Подоляк.