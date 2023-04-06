«Что делают солдаты? — Солдаты воюют с турками и азербайджанцами». «Что вы знаете о солдатах? — Они не спят по ночам, чтобы турки не пришли ночью и не забрали все наши земли». «Если у страны не будет армии, что с ней будет? — Если бы не было армии, турки вошли бы в Армению и убили бы всех армян. Турки нападут на нас, убьют и заберут Армению себе». «Что такое война? — Война — это когда армяне выгнали турков из Армении. Когда солдаты стреляют в турков». «Если бы вы были солдаты, что бы вы делали во время войны? — Стреляли бы в азербайджанцев! Во время войны перестреляли бы всех турков!»

Эти диалоги записаны в детских садах Армении. Понятно, что дети не додумались сами до такой пещерной тюркофобии — такие ответы в их детские уста вкладывают взрослые. То есть родители, воспитатели и прочие «сеятели разумного, доброго, вечного».

Вряд ли, конечно, дети ответят на вопросы, посягали ли зловредные турки на территорию Армении или это Армению создали на исторических азербайджанских землях. Вряд ли они знают, что в 1918 году, едва возникнув на карте Южного Кавказа, где до российской колонизации армянского присутствия просто не было, Армения предъявила территориальные претензии и Азербайджану, и Турции, и Грузии, а при распаде СССР потребовала себе азербайджанский Карабах. Вряд ли им рассказали про встроенные Арменией «этнические чистки» азербайджанцев. Но этим детям еще очень нежного возраста уже вдолбили в голову, что «злые турки» только и ждут момента, чтобы убить всех армян и забрать себе Армению.

И такие «национальные особенности воспитания» уже не позволяют не озвучить вопрос: как Армения собирается жить рядом с Турцией и Азербайджаном, воспитывая в детях такой заряд ненависти к соседям?

Пещерную тюркофобию и азербайджанофобию ереванские «властители дум» старательно взращивали в нескольких поколениях. И Армения уже заплатила за то очень дорогую цену — и это не только кладбище «Ераблур», но и крах самой модели государственности, жизнь в стране, отлученной от основных экономических и логистических проектов. Поражение в 44-дневной войне, крах планов аннексии азербайджанских земель обернулись для Армении военно-политической катастрофой. Но это был шанс переосмыслить свое место на карте, отказаться от претензий на чужие земли и строить нормальную жизнь в нормальной стране.

Но, как показывают записанные в детских садах диалоги, Армения наступает на те же грабли. А значит, уже надо бы отводить на военном кладбище «Ераблур» новые участки. Для армянских детей из нынешнего пока еще детсадовского поколения.

И это уже выбор и ответственность «взрослого» поколения нынешней Армении, Которое бездарно упускает, возможно, последний исторический шанс выстроить нормальное государство с нормальными отношениями с соседями.

Нурани