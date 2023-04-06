В России разработают «первый в мире политический алгоритм» с названием «Жириновский», который будет отвечать на вопросы пользователей в стиле умершего политика Владимира Жириновского.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

По словам Слуцкого, нейросеть будет подготавливать ответы, исходя из анализа видеоархивов с участием Жириновского. Всего нейросети предстоит «отсмотреть» более 18 тыс. часов с интервью и выступлениями политика, которые он дал за 30 с лишним лет своей карьеры.

«Этой базы данных вполне хватит для того, чтобы сгенерировать его ответ на возможные новые вопросы. Задачи этой нейросети исключительно просветительские – познакомить людей с наследием Жириновского», – цитирует РИА Новости пресс-службу ЛДПР.

Отмечается, что разработкой нейросети «Жириновский» займется «Университет мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского».