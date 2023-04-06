Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова, заявил в интервью Financial Times заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он.

Сибига подчеркнул, что Киев при этом не исключает и военное решение вопроса территориальной принадлежности Крыма. По его словам, участившееся в последнее время обсуждение Крыма со стороны президента Владимира Зеленского и его приближенных связано с планирующемся наступлением ВСУ.