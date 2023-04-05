Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил о том, что уходит в отставку.

Как сообщает Рolskieradio24, решение об отставке было принято на фоне массовых протестов польских фермеров в связи с поставками в страну зерна из Украины.

Решение лишить министра должности приняло руководство партии «Право и справедливость», поскольку Ковальчик не справился с кризисом, связанным с украинским зерном.

«Я подал в отставку с должности министра сельского хозяйства и сельского развития», — заявил Ковальчик.

Сообщается, что увольнение Ковальчика якобы призвано успокоить протесты фермеров.

По информации польских СМИ, агропродукция должна была пройти транзитом в другие страны, но продовольствие остается и продается в Польше.