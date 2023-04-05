Вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу для России и не укрепляет безопасность в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, безусловно, событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте», — сказал представитель Кремля журналистам в среду.

По его словам, вступление Финляндии в НАТО «создает для РФ дополнительную угрозу».

РФ потребуются дополнительные меры, чтобы обеспечить свою безопасность после вступления Финляндии в НАТО, она сделает все необходимое, заявил Песков.