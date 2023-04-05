Вступление Финляндии в НАТО является негативным развитием событий, причём, в первую очередь, для самих жителей этой страны. Таким мнением с «Лайфом» поделился сенатор Совета Федерации Константин Долгов.

«Естественно, что это негативное развитие событий крайне, причём в первую очередь это негативное развитие событий для самого финского народа. Потому что безопасность Финляндии отныне обеспечивать будет гораздо несопоставимо сложнее. Поэтому, никакое НАТО, конечно не может безопасность Финляндии гарантировать. Поэтому, наоборот, это компрометация безопасности», — объяснил он.

По его словам, Россия соответствующим образом отреагирует на данный удар по двусторонним отношениям, внеся корректировки в военно-техническом плане и вопросе размещения на новом участке границы с альянсом наших сил. Он отметил, что в Москве будут наблюдать за развитием событий на территории сопредельного государства.

Сенатор добавил, что финны почувствуют на себе вступление в блок ещё и в финансовом плане, так как это «всё за их счет», а происходящее является «антироссийской игрой» Вашингтона.

«Понятно, что такая политика будет и дальше встречать отторжение, сопротивление со стороны очень серьёзных влиятельных государств мира. Это не только Россия, но и Китай, и многие другие члены БРИКС, и ряд других стран», — добавил Долгов.