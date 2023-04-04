Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Глава государства поделился в связи с этим публикацией в соцсети Twitter.
«Благодарю, Дорогой Брат. Аминь! Togg является еще одним наглядным примером развития научно-промышленного потенциала братской Турции под Вашим лидерством», — написал Алиев.
Təşəkkür edirəm, Əziz Qardaşım. Amin! TOGG Sizin liderliyiniz altında qardaş Türkiyənin elmi-sənaye potensialının inkişafının daha bir bariz nümunəsidir. https://t.co/I7lqsJ6IpU
— İlham Əliyev (@azpresident) April 4, 2023
Добавить комментарий