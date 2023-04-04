Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства поделился в связи с этим публикацией в соцсети Twitter.

«Благодарю, Дорогой Брат. Аминь! Togg является еще одним наглядным примером развития научно-промышленного потенциала братской Турции под Вашим лидерством», — написал Алиев.