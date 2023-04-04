Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно на отношениях Москвы и Хельсинки.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ в связи с завершением процесса оформления членства Финляндии в Североатлантическом блоке.

«Убеждены, что этот скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история. Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — указали в ведомстве.

РФ в связи со вступлением Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера в целях купирования угроз, также сообщили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что «Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран — членов НАТО, утратив свой особый голос в международных делах, Хельсинки окончательно отказались от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности».

Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от условий интеграции Финляндии в НАТО, сообщили в МИД РФ.