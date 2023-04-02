Ядерное оружие в Беларуси будет придвинуто к западным границам Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Посол напомнил, что до 1 июля, по словам президента России Владимира Путина, в Беларуси будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия. «Оно (ядерное оружие) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США», сказал дипломат в эфире белорусского канала СТВ.