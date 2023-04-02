Уходящая неделя принесла России потери в Украине в виде около четырех тысяч военнослужащих и 224 уничтоженных единиц вооружения и военной техники.

Как сообщают украинские СМИ, соответствующие данные обнародовал первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, в течение 27 марта — 2 апреля украинские военные уничтожили 23 танка, 39 боевых бронированных машины, 56 артиллерийских систем, 5 реактивных систем залпового огня, 2 установки противовоздушной обороны, 51 единицу автотехники и 14 единиц спецтехники.

Кроме этого бы сбит один российский самолет и 33 беспилотных летательных аппарата.